  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лидера Мемфис Гриззлис обвинили в избиении подростка
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидера Мемфис Гриззлис обвинили в избиении подростка

Баскетбол
(1 голосов)

Он утверждает, что действовал в целях самообороны

Лидера Мемфис Гриззлис обвинили в избиении подростка

Новина українською

Разыгрывающий "Мемфис Гриззлиз" Джа Морант обвиняется в нападении на 17-летнего подростка во время игры в баскетбол на частной территории игрока.

Инцидент произошёл летом 2022 года. Подросток рассказал, что Морант несколько раз ударил его в голову во время игры, а после драки ушёл в свой дом и появился оттуда с пистолетом, который был виден на поясе его брюк. В беседе с полицией Морант заявил, что действовал в целях самообороны. По словам баскетболиста, парень швырнул мячом в баскетболиста и первым начал конфликт.

Морант также рассказал, что, когда мальчик уходил, он крикнул: "Я вернусь и подожгу это место, как фейерверк". Через несколько недель после инцидента, согласно записям, полученным The Post, Морант подал заявление в полицию по поводу высказывания мальчика, заявив, что подросток угрожал его семье.

По теме
yellow-arrow
Джеймс Харден хочет вернуться летом в Хьюстон
yellow-arrow
Политехника-Галичина в напряженном матче обыграла Черкасских Мавп
yellow-arrow
Киев-Баскет снова обыграл Старый Луцк
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джа Морант
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде