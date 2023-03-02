Лидера Мемфис Гриззлис обвинили в избиении подростка

Разыгрывающий "Мемфис Гриззлиз" Джа Морант обвиняется в нападении на 17-летнего подростка во время игры в баскетбол на частной территории игрока.

Инцидент произошёл летом 2022 года. Подросток рассказал, что Морант несколько раз ударил его в голову во время игры, а после драки ушёл в свой дом и появился оттуда с пистолетом, который был виден на поясе его брюк. В беседе с полицией Морант заявил, что действовал в целях самообороны. По словам баскетболиста, парень швырнул мячом в баскетболиста и первым начал конфликт.

Морант также рассказал, что, когда мальчик уходил, он крикнул: "Я вернусь и подожгу это место, как фейерверк". Через несколько недель после инцидента, согласно записям, полученным The Post, Морант подал заявление в полицию по поводу высказывания мальчика, заявив, что подросток угрожал его семье.