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Лидера Мемфис Гриззлис обвинили в избиении подростка
Он утверждает, что действовал в целях самообороны
Разыгрывающий "Мемфис Гриззлиз" Джа Морант обвиняется в нападении на 17-летнего подростка во время игры в баскетбол на частной территории игрока.
Инцидент произошёл летом 2022 года. Подросток рассказал, что Морант несколько раз ударил его в голову во время игры, а после драки ушёл в свой дом и появился оттуда с пистолетом, который был виден на поясе его брюк. В беседе с полицией Морант заявил, что действовал в целях самообороны. По словам баскетболиста, парень швырнул мячом в баскетболиста и первым начал конфликт.
Морант также рассказал, что, когда мальчик уходил, он крикнул: "Я вернусь и подожгу это место, как фейерверк". Через несколько недель после инцидента, согласно записям, полученным The Post, Морант подал заявление в полицию по поводу высказывания мальчика, заявив, что подросток угрожал его семье.
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