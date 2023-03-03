Названы игроки недели в НБА

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич и разыгрывающий "Нью-Йорк Никс" Джейлен Брансон были названы игроками февраля в своих конференциях. Об этом пишет официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Никола Йокич в течение прошлого месяца отыграл 11 матчей, где набирал в среднем 22,6 очка, 14,2 подбора и 10,2 передачи. "Наггетс" за февраль одержали девять побед и потерпели три поражения.

Брансон, в свою очередь, набирал 27,3 очка, шесть передач и 4,3 подбора в среднем. "Никс" одержали девять побед при двух поражениях.

"Денвер Наггетс" занимает первое место в Западной конференции с 44 победами и 19 поражениями. "Нью-Йорк" располагается на пятой строчке Востока c 37 победами при 27 поражениях.