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Названы тренеры месяца в НБА

Баскетбол
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Они добились хороших результатов

Названы тренеры месяца в НБА

фото - Getty Images

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Главный тренер "Сакраменто Кингз" Майк Браун и главный тренер "Милуоки Бакс" Майк Буденхольцер были названы лучшими наставниками февраля в своих конференциях.

В течение прошлого месяца подопечные Брауна одержали восемь побед при четырёх поражениях. Тем временем игроки Буденхольцера одержали победы во всех матчах – 10.

"Сакраменто Кингз" занимает третье место в Западной конференции с 36 победами и 25 поражениями. "Милуоки Бакс" располагается на первой строчке Востока c 45 победами при 17 поражениях.

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В статье: НБА
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