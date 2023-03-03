Названы тренеры месяца в НБА

Главный тренер "Сакраменто Кингз" Майк Браун и главный тренер "Милуоки Бакс" Майк Буденхольцер были названы лучшими наставниками февраля в своих конференциях.

В течение прошлого месяца подопечные Брауна одержали восемь побед при четырёх поражениях. Тем временем игроки Буденхольцера одержали победы во всех матчах – 10.

"Сакраменто Кингз" занимает третье место в Западной конференции с 36 победами и 25 поражениями. "Милуоки Бакс" располагается на первой строчке Востока c 45 победами при 17 поражениях.