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Названа дата возвращения Стефен Карри на площадку

Баскетбол
(1 голосов)

Сейчас игрок восстанавливается от травмы

Названа дата возвращения Стефен Карри на площадку

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Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри примет участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Лос-Анджелес Лейкерс", который состоится 5 марта.

34-летний баскетболист получил травму ноги в матче с "Даллас Маверикс" (119:113) 5 февраля. Игрок пропустил уже 10 игр подряд.

В нынешнем сезоне Карри принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 29,4 очка, 6,4 передачи и 6,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,5, трёхочковых – 42,7.

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В статье: Стефен Карри
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