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НБА. Бостон проигрывает Бруклину, Атланта одолела Портленд
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 3 на 4 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" – "Орландо"
106:117 (26:31, 22:33, 25:27, 33:26)
"Бостон" - "Бруклин"
105:115 (37:15, 27:40, 20:34, 21:26)
"Атланта" - "Портленд"
129:111 (31:19, 28:30, 38:27, 32:35)
"Чикаго" - "Финикс"
104:125 (29:40, 35:20, 21:34, 19:31)
"Майами" - "Нью-Йорк"
120:122 (31:37, 25:34, 32:25, 32:26)
"Оклахома" - "Юта"
130:103 (34:29, 33:23, 30:32, 33:19)
"Денвер" - "Мемфис"
113:97 (28:27, 22:31, 30:22, 33:17)
"Голден Стейт" - "Новый Орлеан"
108:99 (21:35, 33:22, 28:21, 26:21)
"Сакраменто" - "Клипперс"
128:127 (35:32, 33:31, 33:33, 27:31)
"Лейкерс" - "Миннесота"
102:110 (34:33, 21:23, 21:27, 26:27)
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