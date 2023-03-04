Официально. Багатскис покинул пост главного тренера сборной Украины по баскетболу

Федерация баскетбола Украины объявила, что Айнарс Багатскис покинул пост главного тренера сборной Украины.

У тренера завершилось соглашение после окончания квалификации чемпионата мира-2023.

Украина не смогла квалифицироваться на мировое первенство.

Айнарс Багатскис работал в должности главного тренера мужской сборной Украины три с половиной года. За это время ему удалось квалифицироваться на чемпионат Европы 2021, выиграв свою группу отбора. Также Багатскису удалось вывести сборную Украины в плей-оф Евробаскета, где минувшей осенью команда остановилась на стадии 1/8 финала. В итоге Украина заняла 11-е место на турнире.

В общем во главе национальной команды Багатскис провел 24 официальных матча, из которых 13 выиграл и 11 проиграл.