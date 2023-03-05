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НБА. Торонто в овертайме побеждает Вашингтон, Детройт уступает Кливленду

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Торонто в овертайме побеждает Вашингтон, Детройт уступает Кливленду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Торонто"

109:116 OT (30:26, 23:27, 26:33, 26:19, 4:11)

"Кливленд" - "Детройт"

114:90 (24:21, 30:24, 42:22, 18:23)

"Майами" - "Атланта"

117:109 (29:26, 37:23, 21:26, 30:34)

"Сан-Антонио" – "Хьюстон"

110:122 (32:29, 36:41, 22:25, 20:27)

"Милвоки" – "Филадельфия"

130:133 (29:29, 30:24, 40:32, 31:48)

"Сакраменто" – "Миннесота"

134:138 (30:36, 34:38, 38:31, 32:33)

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