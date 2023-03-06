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НБА. Клипперс обыгрывают Гриззлиз, 39 очков Дэвиса помогли Лейкерс взять верх над Голден Стэйт

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Клипперс обыгрывают Гриззлиз, 39 очков Дэвиса помогли Лейкерс взять верх над Голден Стэйт

Фото: Los Angeles Times

Новина українською

6 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно семь матчей.

"Бруклин Нетс" – "Шарлотт Хорнетс" – 102:86

"Орландо Мэджик" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 119:122

"Хьюстон Рокетс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 142:110

"Оклахома-Сити Тандер" – "Юта Джаз" – 129:119

"Бостон Селтикс" – "Нью-Йорк Никс" – 129:131 ОТ

"Вашингтон Уизардс" – "Милуоки Бакс" – 142:116

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Мемфис Гриззлиз" – 135:129

В последнем матче самым ярким игроком у "Лос-Анджелеса" стал американец Пол Джордж, заработавший дабл-дабл: 42 очка, 10 подборов и три передачи. Также стоит отметить американского форварда Кавая Леонарда, который тоже заработал дабл-дабл: 34 очка, 10 подборов и четыре передачи.

В Лос-Анджелесе (США) состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Лос-Анджелес Клипперс" принимал "Мемфис Гриззлиз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 135:129.

Самым результативным у гостей стал американский защитник Десмонд Бейн. На его счету 30 очков, четыре подбора и шесть передач.

В паралельном матче регулярного чемпионата НБА, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счётом 113:105.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, который записал в свой актив 39 очков. Джарред Вандербилт оформил дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов.

Лучшей результативностью в составе "Голден Стэйт" отметился Стефен Карри, который записал в свой актив 27 очков. Клэй Томпсон набрал 22 очка.

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