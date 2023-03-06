Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Клипперс обыгрывают Гриззлиз, 39 очков Дэвиса помогли Лейкерс взять верх над Голден Стэйт
Результаты матчей НБА
Фото: Los Angeles Times
6 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно семь матчей.
"Бруклин Нетс" – "Шарлотт Хорнетс" – 102:86
"Орландо Мэджик" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 119:122
"Хьюстон Рокетс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 142:110
"Оклахома-Сити Тандер" – "Юта Джаз" – 129:119
"Бостон Селтикс" – "Нью-Йорк Никс" – 129:131 ОТ
"Вашингтон Уизардс" – "Милуоки Бакс" – 142:116
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Мемфис Гриззлиз" – 135:129
В последнем матче самым ярким игроком у "Лос-Анджелеса" стал американец Пол Джордж, заработавший дабл-дабл: 42 очка, 10 подборов и три передачи. Также стоит отметить американского форварда Кавая Леонарда, который тоже заработал дабл-дабл: 34 очка, 10 подборов и четыре передачи.
В Лос-Анджелесе (США) состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Лос-Анджелес Клипперс" принимал "Мемфис Гриззлиз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 135:129.
Самым результативным у гостей стал американский защитник Десмонд Бейн. На его счету 30 очков, четыре подбора и шесть передач.
В паралельном матче регулярного чемпионата НБА, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счётом 113:105.
Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, который записал в свой актив 39 очков. Джарред Вандербилт оформил дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов.
Лучшей результативностью в составе "Голден Стэйт" отметился Стефен Карри, который записал в свой актив 27 очков. Клэй Томпсон набрал 22 очка.
Популярное сейчас
- Ушел из жизни бывший игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
- Шахтер имеет кадровые проблемы перед матчем ЛЕ с Фейеноордом
- Охота за БПЛА – 13 из 15 ночных дронов уничтожено. Генштаб – о потерях россиян за 5 марта
- НБА. Голден Стэйт громит Клипперс, Дончич и Ирвинг помогли Далласу обыграть Филадельфию
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО