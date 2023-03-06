Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Nike выступила с заявлением по поводу скандала вокруг Моранта
Баскетболист обвиняется в нападении на 17-летнего подростка
фото - yahoo.com
Компания Nike опубликовала заявление по поводу разыгрывающего "Мемфис Гриззлиз" Джа Моранта, который недавно был отстранён на два матча за инцидент, произошедший у него дома прошлым летом.
"Мы ценим ответственность Джа и то, что он нашёл время, чтобы получить необходимую ему помощь. Мы поддерживаем то, что он уделяет первостепенное внимание своему благополучию", — говорится в заявлении компании.
Ранее стало известно, что Морант обвиняется в нападении на 17-летнего подростка во время игры в баскетбол на своей частной территории. Инцидент произошёл летом 2022 года.
Популярное сейчас
- С Буяльским и Коноплянкой. Ротань вызвал 26 игроков на матч с Англией
- Польские СМИ обнародовали зарплату Коноплянки в Краковии
- Ушел из жизни бывший игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
- Названа дата возвращения Стефен Карри на площадку
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО