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Nike выступила с заявлением по поводу скандала вокруг Моранта

Баскетбол
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Баскетболист обвиняется в нападении на 17-летнего подростка

Nike выступила с заявлением по поводу скандала вокруг Моранта

фото - yahoo.com

Новина українською

Компания Nike опубликовала заявление по поводу разыгрывающего "Мемфис Гриззлиз" Джа Моранта, который недавно был отстранён на два матча за инцидент, произошедший у него дома прошлым летом.

"Мы ценим ответственность Джа и то, что он нашёл время, чтобы получить необходимую ему помощь. Мы поддерживаем то, что он уделяет первостепенное внимание своему благополучию", — говорится в заявлении компании.

Ранее стало известно, что Морант обвиняется в нападении на 17-летнего подростка во время игры в баскетбол на своей частной территории. Инцидент произошёл летом 2022 года.

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В статье: Nike
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