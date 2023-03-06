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НБА опубликовала рейтинг силы клубов
Он не изменился
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавляет "Милуоки Бакс". В тройку лучших также входят "Денвер Наггетс" и "Бостон Селтикс".
Рейтинг силы клубов по версии НБА:
1. "Милуоки Бакс".
2. "Денвер Наггетс".
3. "Бостон Селтикс".
4. "Филадельфия Сиксерс".
5. "Нью-Йорк Никс".
6. "Кливленд Кавальерс".
7. "Финикс Санз".
8. "Сакраменто Кингз".
9. "Мемфис Гриззлиз".
10. "Голден Стэйт Уорриорз".
Отметим, что "Милуоки" занимает первое место в Восточной конференции с 46 победами и 18 поражениями.
В свою очередь "Денвер" является лучшим коллективом Запада – 45 побед и 19 поражений.
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