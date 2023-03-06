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НБА опубликовала рейтинг силы клубов

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Он не изменился

НБА опубликовала рейтинг силы клубов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавляет "Милуоки Бакс". В тройку лучших также входят "Денвер Наггетс" и "Бостон Селтикс".

Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. "Милуоки Бакс".

2. "Денвер Наггетс".

3. "Бостон Селтикс".

4. "Филадельфия Сиксерс".

5. "Нью-Йорк Никс".

6. "Кливленд Кавальерс".

7. "Финикс Санз".

8. "Сакраменто Кингз".

9. "Мемфис Гриззлиз".

10. "Голден Стэйт Уорриорз".

Отметим, что "Милуоки" занимает первое место в Восточной конференции с 46 победами и 18 поражениями.

В свою очередь "Денвер" является лучшим коллективом Запада – 45 побед и 19 поражений.

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В статье: НБА
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