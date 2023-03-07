НБА. Бостон в овертайме переиграл Кливленд, Йокич принес победу Денверу

7 марта состоялся игровой день регулярного сезона НБА. Всего было сыграно шесть матчей.

"Индиана Пэйсерс" – "Филадельфия Сиксерс" – 143:147

"Кливленд Кавальерс" – "Бостон Селтикс" – 118:114 ОТ

"Детройт Пистонс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 104:110

"Майами Хит" – "Атланта Хоукс" – 130:128

"Денвер Наггетс" – "Торонто Рэпторс" – 118:113

"Сакраменто Кингз" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 123:108

В одном из матчей "Денвер" принимал "Торонто". Самым ярким игроком у "Денвера" стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший дабл-дабл: 17 очков, 13 подборов и девять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джамала Маррея, который заработал 24 очка, один подбор и пять передач.

Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Фред Ванвлит. На его счету дабл-дабл: 21 очко, всего один подбор и 14 передач.

В ещё одном матче "Детройт Пистонс" принимал "Портленд Трэйл Блэйзерс". Встреча закончилась победой гостей со счётом 110:104.

Самым результативным игроком у "Детройта" стал американский форвард Айзея Ливерс, набравший 17 очков, пять подборов и две передачи. Лучшим у гостей стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард. На его счету трипл-дабл: 31 очко, 13 подборов и 12 передач.