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НБА. Бостон в овертайме переиграл Кливленд, Йокич принес победу Денверу
Результаты матчей НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
7 марта состоялся игровой день регулярного сезона НБА. Всего было сыграно шесть матчей.
"Индиана Пэйсерс" – "Филадельфия Сиксерс" – 143:147
"Кливленд Кавальерс" – "Бостон Селтикс" – 118:114 ОТ
"Детройт Пистонс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 104:110
"Майами Хит" – "Атланта Хоукс" – 130:128
"Денвер Наггетс" – "Торонто Рэпторс" – 118:113
"Сакраменто Кингз" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 123:108
В одном из матчей "Денвер" принимал "Торонто". Самым ярким игроком у "Денвера" стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший дабл-дабл: 17 очков, 13 подборов и девять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джамала Маррея, который заработал 24 очка, один подбор и пять передач.
Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Фред Ванвлит. На его счету дабл-дабл: 21 очко, всего один подбор и 14 передач.
В ещё одном матче "Детройт Пистонс" принимал "Портленд Трэйл Блэйзерс". Встреча закончилась победой гостей со счётом 110:104.
Самым результативным игроком у "Детройта" стал американский форвард Айзея Ливерс, набравший 17 очков, пять подборов и две передачи. Лучшим у гостей стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард. На его счету трипл-дабл: 31 очко, 13 подборов и 12 передач.
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