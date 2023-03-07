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Названы игроки недели в НБА
Игроки провели результативный сезон
Атакующий защитник "Финикс Санз" Девин Букер и тяжёлый форвард "Нью-Йорк Никс" Джулиус Рэндл были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом пишет пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.
Защитник "Финикса в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 36 очков, 7,7 передачи и 5,3 подбора. "Санз" за этот период одержали три победы без поражений.
Рэндл, в свою очередь, отметился 29,5 очка, 8,3 подбора и 4,8 передачи в среднем. "Никс" одержали победы во всех четырёх встречах.
Клуб из Аризоны занимает четвёртое место в Западной конференции с 36 победами и 29 поражениями. Нью-йоркская команда располагается на пятой строчке Востока c 39 победами при 27 поражениях.
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