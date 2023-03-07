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Пол Джордж: Возможно, именно Лука Дончич побьёт рекорд Леброна Джеймса
Форвард считает именно дончича главным претендентом на титулы и рекорды
Лёгкий форвард, один из лидеров "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж считает, что разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич потенциально может обойти в будущем Леброна Джеймса по количеству набранных очков за карьеру.
"То, что делает Лука Дончич, учитывая его статистику, просто невероятно. Возможно, именно он побьёт рекорд Леброна Джеймса", — сказал Джордж в эфире своего подкаста.
В нынешнем сезоне 32-летний баскетболист принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 23,7 очка, 6,2 подбора и 5,2 передачи
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