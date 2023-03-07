Пол Джордж: Возможно, именно Лука Дончич побьёт рекорд Леброна Джеймса

Лёгкий форвард, один из лидеров "Лос-Анджелес Клипперс" Пол Джордж считает, что разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич потенциально может обойти в будущем Леброна Джеймса по количеству набранных очков за карьеру.

"То, что делает Лука Дончич, учитывая его статистику, просто невероятно. Возможно, именно он побьёт рекорд Леброна Джеймса", — сказал Джордж в эфире своего подкаста.

В нынешнем сезоне 32-летний баскетболист принял участие в 50 матчах, набирая в среднем 23,7 очка, 6,2 подбора и 5,2 передачи