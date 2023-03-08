НБА. Ирвинг и Дончич принесли победу Далласу над Ютой, Уорриорз проиграли второй матч после возвращения Карри

8 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно восемь матчей.

"Орландо Мэджик" – "Милуоки Бакс" – 123:134

"Детройт Пистонс" – "Вашингтон Уизардс" – 117:119

"Миннесота Тимбервулвз" – "Филадельфия Сиксерс" – 94:117

"Нью-Йорк Никс" – "Шарлотт Хорнетс" – 105:112

"Оклахома-Сити Тандер" – "Голден Стейт Уорриорз" – 137:128

"Хьюстон Рокетс" – "Бруклин Нетс" – 96:118

"Даллас Маверикс" – "Юта Джаз" – 120:116

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Мемфис Гриззлиз" – 112:103

Впечатляющим выступлением отметился звёздный дуэт из "Далласа", набравший в сумме 62 очка. Кайри Ирвинг набрал 33 очка, сделал шесть подборов и восемь передач. В активе Луки Дончича дабл-дабл: 29 очков, 10 подборов и шесть результативных передач.

В ещё одном матче "Оклахома-Сити Тандер" принимала "Голден Стэйт Уорриорз". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 137:128.

Самым результативным игроком хозяев стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 33 очка, два подбора и шесть ассистов. У "Тандер" также стоит отметить трипл-дабл австралийского защитника Джоша Гидди: 17 очков, 11 подборов и 16 передач.

Четырёхкратный чемпион НБА Стефен Карри провёл свой второй матч после травмы. В его активе сегодня 40 очков, шесть подборов и семь результативных передач. Также стоит отметить его многолетнего партнёра: Клэй Томпсон набрал 23 очка.

"Уорриорз" проигрывают второй матч подряд после возвращения Карри. До этого они выиграли в пяти матчах подряд.