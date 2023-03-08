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Джа Морант может пропустить несколько недель
Сейчас ведется расследование
Разыгрывающий "Мемфис Гриззлиз" Джа Морант может пропустить несколько недель из-за продолжающегося в отношении него расследования. С таким мнением выступил инсайдер Шэмс Чарания.
"Речь идёт о расследовании НБА, расследовании полиции Колорадо и о том, что Джа Морант будет предпринимать в течение следующих дней или даже недель", — сказал Чарания в эфире The Rally.
Напомним, Морант во время стрима в социальных сетях демонстрировал что-то, что напоминало пистолет.
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