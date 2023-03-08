Разыгрывающий "Мемфис Гриззлиз" Джа Морант может пропустить несколько недель из-за продолжающегося в отношении него расследования. С таким мнением выступил инсайдер Шэмс Чарания.

"Речь идёт о расследовании НБА, расследовании полиции Колорадо и о том, что Джа Морант будет предпринимать в течение следующих дней или даже недель", — сказал Чарания в эфире The Rally.

Напомним, Морант во время стрима в социальных сетях демонстрировал что-то, что напоминало пистолет.