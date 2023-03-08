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Сын Леброна Джеймса получил наивысшую оценку проспектов среди игроков старшей школы

Баскетбол
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Бронни может пойти по стопам отца

Сын Леброна Джеймса получил наивысшую оценку проспектов среди игроков старшей школы

Фото: peoples

Новина українською

Бронни Джеймс, сын форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, в настоящий момент занимает девятое место в рейтинге On3sport проспектов среди игроков старшей школы.

Бронни получил рейтинг из пяти звёзд. Отметим, что на авторитетном ресурсе ESPN, как и на некоторых других, рейтинг Бронни до сих пор четырёхзвёздный.

18-летний Бронни — старший сын Леброна Джеймса от брака с Саванной Бринсон. Ранее Леброн не раз признавался, что мечтает играть с сыном в одной команде.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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