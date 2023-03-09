НБА. Финикс обыграл Оклахому, Йокич помог Денверу переиграть Чикаго

9 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно семь матчей.

"Вашингтон Уизардс" – "Атланта Хоукс" – 120:122

"Майами Хит" – "Кливленд Кавальерс" – 100:104

"Бостон Селтикс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 115:93

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Даллас Маверикс" – 113:106

"Денвер Наггетс" – "Чикаго Буллз" – 96:117

"Финикс Санз" – "Оклахома-Сити Тандер" – 132:101

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Торонто Рэпторс" – 108:100

В Финиксе состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Финикс Санз" принимал "Оклахома-Сити Тандер". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 132:101.

Звёздный защитник хозяев Девин Букер выдал великолепное выступление: 44 очка, три подбора и четыре ассиста. Близок к дабл-даблу был легендарный разыгрывающий Крис Пол: 18 очков и девять результативных передач.

В ещё одном матче "Денвер Наггетс" принимал "Чикаго Буллз". Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:96.

Самым ярким игроком у "Денвера" стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл: 18 очков, 12 подборов и семь передач.

Лучшим у гостей стал американский защитник Зак Лавин. На его счету 29 очков, пять подборов и четыре передачи.