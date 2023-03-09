ВИДЕО. Баскетболист Нью-Орлеана набрал безумные 16 очков подряд и почти в одиночку победил Даллас

"Нью-Орлеан" в домашнем поединке против "Далласа" к началу четвертой четверти вел в счете. Казалось, победе "пеликанов" ничего не угрожало. Однако последнюю двенадцатиминутку соперник провел очень мощно. Спасать положение "Нью-Орлеана" в свои руки взял Си Джей Макколлум: он набрал шестнадцать подряд очков своей команды и позволил удержать преимущество в счете.

Все началось со счета 94:82 за семь с половиной минут до сирены. Макколлум попадал из-за дуги, отклеивался от плотной защиты, расшатывал оборону, выполнял полукрюк. К концу этой результативной полосы команда уже сознательно играла только на Си Джея, у которого залетало все. Своим последним броском защитник установил на табло счет 110:103.

Без этих 16 очков "Нью-Орлеан" однозначно проиграл бы. А так смог удержать перевес и победить 113:106.