  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. ВИДЕО. Баскетболист Нью-Орлеана набрал безумные 16 очков подряд и почти в одиночку победил Даллас
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО. Баскетболист Нью-Орлеана набрал безумные 16 очков подряд и почти в одиночку победил Даллас

Баскетбол
(1 голосов)

Возможно, самая лучшая ночь в жизни Си Джея Макколлума

ВИДЕО. Баскетболист Нью-Орлеана набрал безумные 16 очков подряд и почти в одиночку победил Даллас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Нью-Орлеан" в домашнем поединке против "Далласа" к началу четвертой четверти вел в счете. Казалось, победе "пеликанов" ничего не угрожало. Однако последнюю двенадцатиминутку соперник провел очень мощно. Спасать положение "Нью-Орлеана" в свои руки взял Си Джей Макколлум: он набрал шестнадцать подряд очков своей команды и позволил удержать преимущество в счете.

Все началось со счета 94:82 за семь с половиной минут до сирены. Макколлум попадал из-за дуги, отклеивался от плотной защиты, расшатывал оборону, выполнял полукрюк. К концу этой результативной полосы команда уже сознательно играла только на Си Джея, у которого залетало все. Своим последним броском защитник установил на табло счет 110:103.

Без этих 16 очков "Нью-Орлеан" однозначно проиграл бы. А так смог удержать перевес и победить 113:106.

По теме
yellow-arrow
 Кевин Дюрант пропустил матч с Оклахомой из-за травмы
yellow-arrow
НБА. Финикс обыграл Оклахому, Йокич помог Денверу переиграть Чикаго
yellow-arrow
Сын Леброна Джеймса получил наивысшую оценку проспектов среди игроков старшей школы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нью-Орлеан Пеликанс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде