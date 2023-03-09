Кевин Дюрант может пропустить остаток сезона

Звёздный форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант может пропустить остаток регулярного чемпионата НБА. Об этом информирует AZ Central. Сообщается, что в команде есть подозрения, что игрок мог получить растяжение связок второй степени.

Напомним, Дюрант пропустил домашний матч команды с клубом "Оклахома-Сити Тандер". Встреча завершилась победой "Финикса" со счётом 132:101.

Незадолго до начала матча Кевин поскользнулся на паркете во время разминки, подвернув левый голеностоп.