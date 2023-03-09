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Кевин Дюрант может пропустить остаток сезона
Игрок получил повреждение
Звёздный форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант может пропустить остаток регулярного чемпионата НБА. Об этом информирует AZ Central. Сообщается, что в команде есть подозрения, что игрок мог получить растяжение связок второй степени.
Напомним, Дюрант пропустил домашний матч команды с клубом "Оклахома-Сити Тандер". Встреча завершилась победой "Финикса" со счётом 132:101.
Незадолго до начала матча Кевин поскользнулся на паркете во время разминки, подвернув левый голеностоп.
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