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Кевин Дюрант может пропустить остаток сезона

Баскетбол
(1 голосов)

Игрок получил повреждение

Кевин Дюрант может пропустить остаток сезона

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Звёздный форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант может пропустить остаток регулярного чемпионата НБА. Об этом информирует AZ Central. Сообщается, что в команде есть подозрения, что игрок мог получить растяжение связок второй степени.

Напомним, Дюрант пропустил домашний матч команды с клубом "Оклахома-Сити Тандер". Встреча завершилась победой "Финикса" со счётом 132:101.

Незадолго до начала матча Кевин поскользнулся на паркете во время разминки, подвернув левый голеностоп.

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В статье: Кевин Дюрант
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