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В НБА появится технология Hawk-Eye

Баскетбол
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Нововведения могут вступить в силу со следующего сезона

В НБА появится технология Hawk-Eye

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила о стратегическом партнёрстве с Sony Sports, в рамках которого в лиге появится технология Hawk-Eye . Нововведения стоит ожидать с сезона-2023/2024.

Отмечается, что технология позволит повысить качество работы судей.

Напомним, лидером Западной конференции НБА в настоящий момент является "Денвер Наггетс". Команда одержала 46 побед и потерпела 20 поражений. В Восточной конференции первое место сейчас занимает "Милуоки Бакс"

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В статье: Денвер Наггетс
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