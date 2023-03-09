В НБА появится технология Hawk-Eye

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила о стратегическом партнёрстве с Sony Sports, в рамках которого в лиге появится технология Hawk-Eye . Нововведения стоит ожидать с сезона-2023/2024.

Отмечается, что технология позволит повысить качество работы судей.

Напомним, лидером Западной конференции НБА в настоящий момент является "Денвер Наггетс". Команда одержала 46 побед и потерпела 20 поражений. В Восточной конференции первое место сейчас занимает "Милуоки Бакс"