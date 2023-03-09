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В НБА появится технология Hawk-Eye
Нововведения могут вступить в силу со следующего сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила о стратегическом партнёрстве с Sony Sports, в рамках которого в лиге появится технология Hawk-Eye . Нововведения стоит ожидать с сезона-2023/2024.
Отмечается, что технология позволит повысить качество работы судей.
Напомним, лидером Западной конференции НБА в настоящий момент является "Денвер Наггетс". Команда одержала 46 побед и потерпела 20 поражений. В Восточной конференции первое место сейчас занимает "Милуоки Бакс"
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