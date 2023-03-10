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НБА. Мемфис легко справился с Голден Стэйт, Индиана оказалась сильнее Хьюстона

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Мемфис легко справился с Голден Стэйт, Индиана оказалась сильнее Хьюстона

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10 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно шесть матчей.

"Детройт Пистонс" – "Шарлотт Хорнетс" – 103:113

"Орландо Мэджик" – "Юта Джаз" – 124:131

"Индиана Пэйсерс" – "Хьюстон Рокетс" – 134:125

"Мемфис Гриззлиз" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 131:110

"Милуоки Бакс" – "Бруклин Нетс" – 118:113

"Сакраменто Кингз" – "Нью-Йорк Никс" – 122:117

В последнем матче самым результативным игроком у "Сакраменто" стал центровой из Литвы Домантас Сабонис, заработавший дабл-дабл: 24 очка, 13 подборов и десять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Де'Аарона Фокса, который заработал 23 очка, три подбора и семь передач.

Самым результативным у гостей стал канадский баскетболист Ар Джей Барретт. На его счету 25 очков, семь подборов и две передачи.

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