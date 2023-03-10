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Названы сроки возвращения Кевина Дюранта

Баскетбол
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В течении месяца игрок может вернуться на площадку

Названы сроки возвращения Кевина Дюранта

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лёгкий форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант пропустит как минимум три недели из-за растяжения левого голеностопного сустава. Об этом пишет пресс-служба аризонского клуба.

Напомним, Дюрант пропустил вчерашний домашний матч команды с клубом "Оклахома-Сити Тандер". Встреча завершилась победой "Финикса" со счётом 132:101. Незадолго до начала матча Кевин поскользнулся на паркете во время разминки, подвернув левый голеностоп.

В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 29,5 очка, 6,8 подбора и 5,2 передачи

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В статье: Кевин Дюрант
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