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Стефанос Циципас рассказал о травме плеча

Баскетбол
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Грек вернется в тур после травмы

Стефанос Циципас рассказал о травме плеча

Фото: Tennishead

Новина українською

Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас, возвращающийся в тур поле травмы плеча, высказался в преддверии своего выступления на турнире категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

"У этого турнира всегда такая хорошая энергетика. Фанаты здесь невероятные, и я очень рад вернуться сюда. Что касается меня, то я много играл за последние пару месяцев и теперь за это расплачиваюсь, это нормально. Я всё равно очень люблю эту игру, поэтому решил приехать в Индиан-Уэллс и показать всё, на что способен". — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

В матче первого круга калифорнийского "Мастерса" Циципасу будет противостоять представитель Австралии Джордан Томпсон. Игра состоится сегодня, 10 марта

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В статье: Стефанос Циципас
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