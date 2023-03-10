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Запасные игроки Бруклина установили рекорд в НБА

Баскетбол
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В сумме они набрали около 100 очков

Запасные игроки Бруклина установили рекорд в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игроки "Бруклин Нетс" установили очередной рекорд Национальной баскетбольной ассоциации, пишет ESPN.

В матче регулярного чемпионата с "Милуоки Бакс" (113:118) запасные игроки "Нетс" набрали в сумме 98 очков, что является рекордным показателем для лиги.

Примечательно, что стартовая пятёрка "Бруклина" набрала всего 15 очков. Это является худшим результатом стартовой пятёрки за последние 15 лет. 16 апреля 2008 года стартовые игроки "Детройт Пистонс" набрали 13 очков за матч.

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В статье: Бруклин Нетс
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