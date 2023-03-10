Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Центровой Лейкерс пропустит около месяца из-а травмы
Баскетболист травмировался в матче с Голден Стэйт
Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Мо Бамба пропустит около четырёх недель из-за растяжения связок левого голеностопного сустава. Об этом сообщает обозреватель Los Angeles Times Брэд Тёрнер.
Отмечается, что 24-летний баскетболист получил повреждение во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Голден Стэйт Уорриорз", который состоялся в понедельник, 6 марта.
В нынешнем сезоне Бамба принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 6,8 очка, 4,7 подбора и одну передачу
Популярное сейчас
- Днепр-1 vs Динамо, Вернидуб против Шахтера, дерби для Зинченко. Расписание футбола на 10-12 марта
- Советник главы Офиса президента анонсировал дату начала контрнаступления ВСУ
- Месси пора в Азию, Неймару – в Америку, Мбаппе надо выбирать. ТОП-5 выводов из вылета ПСЖ из Лиги чемпионов
- Пол Джордж: Возможно, именно Лука Дончич побьёт рекорд Леброна Джеймса
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО