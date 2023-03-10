Центровой Лейкерс пропустит около месяца из-а травмы

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Мо Бамба пропустит около четырёх недель из-за растяжения связок левого голеностопного сустава. Об этом сообщает обозреватель Los Angeles Times Брэд Тёрнер.

Отмечается, что 24-летний баскетболист получил повреждение во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Голден Стэйт Уорриорз", который состоялся в понедельник, 6 марта.

В нынешнем сезоне Бамба принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 6,8 очка, 4,7 подбора и одну передачу