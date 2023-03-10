Хэмилтон готов остаться в Формуле-1 пока не выиграет восьмой титул

Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон дал необычное интервью Sky Sports, ответив на ряд вопросов с применением детектора лжи.

В частности, Хэмилтон заверил, что останется в Формуле-1 как минимум до тех пор, пока не выиграет свой восьмой чемпионский титул. Полиграф подтвердил, что британский гонщик не лжёт.

Вопрос ведущего: "Ты устал от Формулы-1?"

Хэмилтон: "Нет".

Результат на детекторе лжи: правда.

Вопрос: "Ты останешься в Формуле-1, пока не выиграешь восьмой титул?"

Хэмилтон: "Да".

Результат на детекторе лжи: правда.

В прошлом году Льюис Хэмилтон впервые за карьеру в Формуле-1 не смог выиграть ни одной гонки за сезон