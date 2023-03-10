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Хэмилтон готов остаться в Формуле-1 пока не выиграет восьмой титул
Льюис не собирается уходить
Фото: ESPN
Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон дал необычное интервью Sky Sports, ответив на ряд вопросов с применением детектора лжи.
В частности, Хэмилтон заверил, что останется в Формуле-1 как минимум до тех пор, пока не выиграет свой восьмой чемпионский титул. Полиграф подтвердил, что британский гонщик не лжёт.
Вопрос ведущего: "Ты устал от Формулы-1?"
Хэмилтон: "Нет".
Результат на детекторе лжи: правда.
Вопрос: "Ты останешься в Формуле-1, пока не выиграешь восьмой титул?"
Хэмилтон: "Да".
Результат на детекторе лжи: правда.
В прошлом году Льюис Хэмилтон впервые за карьеру в Формуле-1 не смог выиграть ни одной гонки за сезон
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