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НБА. Вашингтон проигрывает Атланте, Филадельфия дожимает Портленд
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 10 на 11 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Атланта"
107:114 (29:24, 21:32, 25:29, 32:29)
"Филадельфия" - "Портленд"
120:119 (29:37, 27:34, 29:25, 35:23)
"Майами" – "Кливленд"
119:115 (27:26, 23:33, 32:30, 37:26)
"Миннесота" – "Бруклин"
123:124 после OT (33:26, 35:34, 20:37, 26:17, 9:10)
"Сан-Антонио" – "Денвер"
128:120 (26:38, 42:29, 30:26, 30:27)
"Лейкерс" – "Торонто"
122:112 (31:35, 39:27, 15:28, 37:22)
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