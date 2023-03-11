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НБА. Вашингтон проигрывает Атланте, Филадельфия дожимает Портленд

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон проигрывает Атланте, Филадельфия дожимает Портленд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Атланта"

107:114 (29:24, 21:32, 25:29, 32:29)

"Филадельфия" - "Портленд"

120:119 (29:37, 27:34, 29:25, 35:23)

"Майами" – "Кливленд"

119:115 (27:26, 23:33, 32:30, 37:26)

"Миннесота" – "Бруклин"

123:124 после OT (33:26, 35:34, 20:37, 26:17, 9:10)

"Сан-Антонио" – "Денвер"

128:120 (26:38, 42:29, 30:26, 30:27)

"Лейкерс" – "Торонто"

122:112 (31:35, 39:27, 15:28, 37:22)

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