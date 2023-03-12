Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Орландо в овертайме побеждает Майами, Шарлотт уступает Юте
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 11 на 12 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Клипперс" - "Нью-Йорк"
106:95 (20:19, 27:30, 29:25, 30:21)
"Детройт" – "Индиана"
115:121 (30:35, 27:34, 33:21, 25:31)
"Орландо" – "Майами"
126:114 после OT (34:24, 24:31, 23:23, 27:30, 18:6)
"Шарлотт" - "Юта"
111:119 (29:32, 20:26, 32:39, 30:22)
"Атланта" - "Бостон"
125:134 (38:37, 23:34, 28:30, 36:33)
"Мемфис" - "Даллас"
112:108 (27:23, 29:27, 21:33, 35:25)
"Хьюстон" – "Чикаго"
111:119 (32:22, 23:32, 40:33, 16:32)
"Голден Стейт" - "Милуоки"
125:116 OT (28:26, 22:23, 30:28, 31:34, 14:5)
"Новый Орлеан" – "Оклахома"
96:110 (22:32, 22:31, 28:24, 24:23)
"Финикс" - "Сакраменто"
119:128 (32:31, 27:36, 36:29, 24:32)
Популярное сейчас
- Реал экстренно созывает Совет Директоров. Возможно, будут разрывать отношения с Барселоной
- Ингулец выиграл четыре матча подряд. Это его лучшая серия за все время выступлений в УПЛ
- Третья подряд ничья Ротаня, Заря отрывается от Динамо. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Майкл Джордан возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО