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НБА. Орландо в овертайме побеждает Майами, Шарлотт уступает Юте

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Орландо в овертайме побеждает Майами, Шарлотт уступает Юте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Клипперс" - "Нью-Йорк"

106:95 (20:19, 27:30, 29:25, 30:21)

"Детройт" – "Индиана"

115:121 (30:35, 27:34, 33:21, 25:31)

"Орландо" – "Майами"

126:114 после OT (34:24, 24:31, 23:23, 27:30, 18:6)

"Шарлотт" - "Юта"

111:119 (29:32, 20:26, 32:39, 30:22)

"Атланта" - "Бостон"

125:134 (38:37, 23:34, 28:30, 36:33)

"Мемфис" - "Даллас"

112:108 (27:23, 29:27, 21:33, 35:25)

"Хьюстон" – "Чикаго"

111:119 (32:22, 23:32, 40:33, 16:32)

"Голден Стейт" - "Милуоки"

125:116 OT (28:26, 22:23, 30:28, 31:34, 14:5)

"Новый Орлеан" – "Оклахома"

96:110 (22:32, 22:31, 28:24, 24:23)

"Финикс" - "Сакраменто"

119:128 (32:31, 27:36, 36:29, 24:32)

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