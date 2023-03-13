НБА. Лейкерс не смогли обыграть Никс, Кавальерс взяли верх над Хорнетс

13 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно пять матчей.

"Шарлотт Хорнетс" – "Кливленд Кавальерс" – 108:114

"Филадельфия Сиксерс" – "Вашингтон Уизардс" – 112:93

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 127:110

"Сан-Антонио Спёрс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 90:102

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Нью-Йорк Никс" – 108:112

В последнем матче самым ярким игроком у "Лос-Анджелеса" стал американский разыгрывающий Д'Анджело Расселл, набравший 33 очка, сделавший пять подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который оформил дабл-дабл: 17 очков, 16 подборов и четыре передачи.

Самым результативным у гостей стал американский форвард Джулиус Рэндл. На его счету 33 очка, восемь подборов и пять передач.