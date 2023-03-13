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НБА. Лейкерс не смогли обыграть Никс, Кавальерс взяли верх над Хорнетс
Результаты матчей НБА
13 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно пять матчей.
"Шарлотт Хорнетс" – "Кливленд Кавальерс" – 108:114
"Филадельфия Сиксерс" – "Вашингтон Уизардс" – 112:93
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 127:110
"Сан-Антонио Спёрс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 90:102
"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Нью-Йорк Никс" – 108:112
В последнем матче самым ярким игроком у "Лос-Анджелеса" стал американский разыгрывающий Д'Анджело Расселл, набравший 33 очка, сделавший пять подборов и восемь передач. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который оформил дабл-дабл: 17 очков, 16 подборов и четыре передачи.
Самым результативным у гостей стал американский форвард Джулиус Рэндл. На его счету 33 очка, восемь подборов и пять передач.
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