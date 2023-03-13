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Главный тренер Лос-Анджелес Лейкерс рассказал о сроках возвращения Леброна Джеймса

Баскетбол
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Все идет по плану

Главный тренер Лос-Анджелес Лейкерс рассказал о сроках возвращения Леброна Джеймса

Фото: Los Angeles Times

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Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Дарвин Хэм поделился подробностями о процессе восстановления после травмы стопы звёздного игрока своей команды Леброна Джеймса.

"Всё идёт по плану", — приводит слова Хэма у себя в соцсетях обозреватель Марк Медина.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс сыграл в 47 матчах, в которых в среднем набирал 29,5 очка, делал 8,4 подбора и отдавал 6,9 передачи.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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