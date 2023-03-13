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В Луганской области погиб баскетболист Алексей Ханилевич
Он играл в высшей лиге
Фото: censor.net
Во вторник, 28 февраля, погиб защитник Украины Алексей Ханилевич. Он получил смертельное ранение во время артобстрела вблизи Кременной Северодонецкого района Луганской области.
Алексей в Кременчуге выступал за баскетбольный клуб "Кремень" в Высшей лиге. У мужчины осталась беременная жена.
Прощание с военным запланировано в конце недели в Горишних Плавнях Кременчугского района.
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Источник:Sport.ua
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