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В Луганской области погиб баскетболист Алексей Ханилевич

Баскетбол
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Он играл в высшей лиге

В Луганской области погиб баскетболист Алексей Ханилевич

Фото: censor.net

Новина українською

Во вторник, 28 февраля, погиб защитник Украины Алексей Ханилевич. Он получил смертельное ранение во время артобстрела вблизи Кременной Северодонецкого района Луганской области.

Алексей в Кременчуге выступал за баскетбольный клуб "Кремень" в Высшей лиге. У мужчины осталась беременная жена.

Прощание с военным запланировано в конце недели в Горишних Плавнях Кременчугского района.

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Источник:
Sport.ua

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