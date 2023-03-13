ВИДЕО. Стефен Карри подарил игровую майку болбою, в которого попал мячом

Звёздный разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри подарил болбою свою игровую майку, пишет Warriors on NBCS.

Во время разминки перед матчем с "Милуоки Бакс" Карри, выходя из подтрибунного помещения, совершил бросок по кольцу, но промазал, угодив в голову болбоя.

Напомним, "Голден Стэйт" победил "Милуоки" со счётом 125:116 ОТ.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний Карри принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 29,8 очка, делая 6,3 передачи и 6,2 подбора