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ВИДЕО. Стефен Карри подарил игровую майку болбою, в которого попал мячом
Баскетболист принес свои извинения
Звёздный разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри подарил болбою свою игровую майку, пишет Warriors on NBCS.
Во время разминки перед матчем с "Милуоки Бакс" Карри, выходя из подтрибунного помещения, совершил бросок по кольцу, но промазал, угодив в голову болбоя.
Напомним, "Голден Стэйт" победил "Милуоки" со счётом 125:116 ОТ.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 34-летний Карри принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 29,8 очка, делая 6,3 передачи и 6,2 подбора
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