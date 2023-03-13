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В НБА хотят изменить условия для получения индивидуальных наград
Одним из изменений будет необходимое количество матчей для получения награды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная баскетбольная ассоциация и профсоюз игроков НБА продолжают обсуждать ряд новых правил в рамках переговоров по новому коллективному соглашению. Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
В частности, планируется ввести правило, согласно которому определённому игроку нужно провести конкретное количество матчей, чтобы претендовать на награды по итогам регулярного сезона.
Речь идёт о таких наградах, как самый ценный игрок, лучший игрок оборонительного плана, самый прогрессирующий игрок, новичок года и лучший шестой игрок.
Напомним, действующее коллективное соглашение между лигой и игроками ассоциации действует до конца сезона-2023/2024.
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