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ФОТО. Стив Нэш и Дирк Новицки посетли турнир серии Мастерс в Индиан-Уэллсе

Баскетбол
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Турнир завершится 19 марта

ФОТО. Стив Нэш и Дирк Новицки посетли турнир серии Мастерс в Индиан-Уэллсе

Фото: Твіттер

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Легендарный канадский баскетболист, бывший главный тренер "Бруклин Нетс" Стив Нэш и чемпион НБА в составе "Даллас Маверикс", легендарный немецкий баскетболист Дирк Новицки посетили матчи теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

Соревнования в Индиан-Уэллсе продлятся до 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн.

Напомним, что, действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек. У мужчин в 2022 году титул брал американец Тейлор Фритц.

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В статье: Стив Нэш
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