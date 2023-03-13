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ФОТО. Стив Нэш и Дирк Новицки посетли турнир серии Мастерс в Индиан-Уэллсе
Турнир завершится 19 марта
Фото: Твіттер
Легендарный канадский баскетболист, бывший главный тренер "Бруклин Нетс" Стив Нэш и чемпион НБА в составе "Даллас Маверикс", легендарный немецкий баскетболист Дирк Новицки посетили матчи теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).
Соревнования в Индиан-Уэллсе продлятся до 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн.
Напомним, что, действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек. У мужчин в 2022 году титул брал американец Тейлор Фритц.
Mavs March Madness ????#TennisParadise pic.twitter.com/6qti0NF3n6— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 13, 2023
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