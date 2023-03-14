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НБА показала рейтинг силы клубов

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Милуоки возглавляет рейтинг

НБА показала рейтинг силы клубов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавляет "Милуоки Бакс". В тройку лучших также входят "Бостон Селтикс" и "Филадельфия Сиксерс".

Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. "Милуоки Бакс".

2. "Бостон Селтикс".

3. "Филадельфия Сиксерс".

4. "Денвер Наггетс".

5. "Кливленд Кавальерс".

6. "Сакраменто Кингз".

7. "Финикс Санз".

8. "Нью-Йорк Никс".

9. "Мемфис Гриззлиз".

10. "Лос-Анджелес Клипперс".

Отметим, что "Милуоки" занимает первое место в Восточной конференции с 48 победами и 19 поражениями.

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