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НБА показала рейтинг силы клубов
Милуоки возглавляет рейтинг
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавляет "Милуоки Бакс". В тройку лучших также входят "Бостон Селтикс" и "Филадельфия Сиксерс".
Рейтинг силы клубов по версии НБА:
1. "Милуоки Бакс".
2. "Бостон Селтикс".
3. "Филадельфия Сиксерс".
4. "Денвер Наггетс".
5. "Кливленд Кавальерс".
6. "Сакраменто Кингз".
7. "Финикс Санз".
8. "Нью-Йорк Никс".
9. "Мемфис Гриззлиз".
10. "Лос-Анджелес Клипперс".
Отметим, что "Милуоки" занимает первое место в Восточной конференции с 48 победами и 19 поражениями.
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