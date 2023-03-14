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Карим Абдул-Джаббар продал свои чемпионске перстни и награды MVP, чтобы помочь молодёжной образовательной программе

Баскетбол
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Экс-баскетболист пожертвовал свои лучшие награды на благотворительность

Карим Абдул-Джаббар продал свои чемпионске перстни и награды MVP, чтобы помочь молодёжной образовательной программе

фото - Getty Images

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Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар продал свои четыре чемпионских перстня, три награды MVP, а также другие памятные вещи, чтобы помочь молодёжной образовательной программе. Об этом пишет MSN.

Награды Абдул-Джаббар продал ещё в 2019 году. За них ему удалось выручить $ 2,8 миллиона.

В настоящий момент Абдул-Джаббару 75 лет. Карим является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988).

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В статье: Карим Абдул-Джаббар
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