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Карим Абдул-Джаббар продал свои чемпионске перстни и награды MVP, чтобы помочь молодёжной образовательной программе
Экс-баскетболист пожертвовал свои лучшие награды на благотворительность
фото - Getty Images
Легенда НБА Карим Абдул-Джаббар продал свои четыре чемпионских перстня, три награды MVP, а также другие памятные вещи, чтобы помочь молодёжной образовательной программе. Об этом пишет MSN.
Награды Абдул-Джаббар продал ещё в 2019 году. За них ему удалось выручить $ 2,8 миллиона.
В настоящий момент Абдул-Джаббару 75 лет. Карим является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988).
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