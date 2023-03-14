Джа Морант может потерять десятки миллионов долларов

Разыгрывающий "Мемфис Гриззлиз" Джа Морант, пропускающий на данный момент матчи регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, может потерять несколько десятков миллионов долларов.

Согласно порталу Spotrac, в будущем контракте 23-летнего баскетболиста, который был заключён прошлым летом, предусматривается бонус в размере $ 39 млн, если в сезоне-2022/2023 баскетболист попадёт в одну из сборных всех звёзд НБА.

Таким образом, в случае непопадания игроку будут гарантированы лишь $ 194 млн в рамках нового пятилетнего соглашения вместо $ 233 млн с учётом вышеуказанного бонуса.