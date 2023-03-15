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Политехника-Галичина - БИПА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча Суперлиги
Фото: ФБУ
В среду, 15 марта, в рамках Суперлиги состоится матч, в котором Политехника-Галичина сыграет против одесской БИПЫ.
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