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Лейкерс установили клубный рекорд в НБА

Баскетбол
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Команда реализовала более 10 трехочковых

Лейкерс установили клубный рекорд в НБА

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

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"Лос-Анджелес Лейкерс" установил клубный рекорд по реализации трёхочковых бросков пишет пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

В выездном матче регулярного чемпионата НБА с "Нью-Орлеан Пеликанс" "Лос-Анджелес" реализовал 15 бросков из-за трёхочковой дуги за первые две четверти. Примечательно, что семь реализованных попыток в первые 24 минуты на счету одного игрока — Малика Бизли.

Напомним, матч закончился победой "Лейкерс" со счётом 123:108.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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