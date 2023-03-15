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Энтони Дэвис прокомментировал решение тренерского штаба Лейкерс не задействовать его в матче с Рокетс

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Энтони Дэвис прокомментировал решение тренерского штаба Лейкерс не задействовать его в матче с Рокетс

Фото: Los Angeles Times

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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис прокомментировал решение тренерского штаба не заявлять игрока на предстоящий матч регулярного чемпионата НБА с клубом "Хьюстон Рокетс".

"Да, это непросто, особенно учитывая положение, в котором мы находимся. Конечно, хочется выходить на площадку и играть. Однако ещё до того, как я восстановился после травмы, врачи и команда решили, что для меня будет лучше не играть в матчах, которые проводятся с разницей в два дня.

Несмотря на то, что я не чувствую боли, травма может дать о себе знать. Мы делаем всё правильно, чтобы быть уверенными, что я готов. В конце концов не хочется, чтобы травма усугубилась", — сказал Дэвис в интервью.

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В статье: Энтони Дэвис
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