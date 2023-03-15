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Прометей - Бург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Баскетбол
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Прямая трансляция матча Кубка Европы

Прометей - Бург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Фото: БК Прометей

Новина українською

Сегодня, 15 марта, БК "Прометей" в Риге сыграет поединок против французского БК "Бург" в рамках Кубка Европы.

Начало матча в 19:00

Прометей – Бург

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В статье: БК Прометей (Камянское) смотреть онлайн
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