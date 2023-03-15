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Прометей - Бург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Прямая трансляция матча Кубка Европы
Фото: БК Прометей
Сегодня, 15 марта, БК "Прометей" в Риге сыграет поединок против французского БК "Бург" в рамках Кубка Европы.
Начало матча в 19:00
Прометей – Бург
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