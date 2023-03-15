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Евролига не планирует возвращать российские клубы
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фото - eurohoops.net
Директор Евролиги по коммуникациям Диего Фернандес заявил, что руководство турнира не планирует рассматривать возможность возвращения российских клубов до дальнейшего развития событий.
"Никаких обновлений по этому вопросу не поступало, поэтому отстранение российских команд остаётся в силе до окончания войны".
Напомним, в феврале 2022 года было принято решение о приостановке участия российских команд в турнире.
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