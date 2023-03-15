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Политехника-Галичина оказалась бессильной в матче с БИПой
Борьба за лидерство продолжается
Фото: ФБУ
Бипа уверенно выиграла матч во Львове, одолев Политехнику-Галичину.
После большого перерыва одесситы имели 22 очка гандикапа. Команда Вадима Пудзырея хорошо играла в трехсекундной и в целом атаковала со значительно лучшим процентом. Команды провели равную третью четверть, но в заключительной десятиминутке одесситы снова преодолевали и в результате выиграли матч со счетом 91:60.
Самым эффективным игроком матча стал форвард БИПЫ Илья Кабацюра, набравший 16 очков. БИПА выиграла сезонную серию у Политехники-Галичинита по показателям с Днепром и Киев-Баскетом.
Суперлига. Регулярный чемпионат
БИПА - Политехника-Галичина 91:60 (26:13, 21:12, 20:20, 24:15)
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