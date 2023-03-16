Леброн Джеймс может вскоре вернуться на площадку

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс может вернуться на площадку в последнюю неделю регулярного чемпионата НБА, пишет журналист The Athletic Джован Буха.

"Если Леброн Джеймс успеет вернуться в регулярном чемпионате, то это будет последняя неделя соревнований. Но пока об этом противоречивая информация. Одно из событий недели — это то, что Леброн вернулся без защитного ботинка. Между четвертями он бросал лэй-апы. Джеймс стоял на месте, но не был похож на человека, который хромает и ходит в специальном ботинке. Так что он опережает график. В Новом Орлеане он уже двигался. На следующей неделе "Лейкерс" оценят его состояние", — сообщил журналист.

Напомним, Джеймс травмировал ногу в конце февраля и с тех пор не выходил на площадку.