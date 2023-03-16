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Лейкерс не будет бороться за Кайри Ирвинга летом

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Ранее в клубе считали Кайри приоритетной целью

Лейкерс не будет бороться за Кайри Ирвинга летом

Фото: CNBC

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"Лос-Анджелес Лейкерс" в межсезонье не будет пытаться подписать звёздного разыгрывающего "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинга, пишет журналист The Athletic Джован Буха.

"Исходя из того, что я слышал, в предстоящее межсезонье "Лейкерс" не будут пытаться подписать Кайри Ирвинга. Насколько мне известно, этот корабль уже уплыл. Но не стоит говорить "никогда". Всё может измениться, но пока план "Лейкерс" в том, чтобы сохранить нынешний состав", — сообщил Буха.

В 11 матчах за новую команду 30-летний разыгрывающий в среднем за игру набирал 27,5 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 6,6 результативные передачи.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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