Лейкерс не будет бороться за Кайри Ирвинга летом

"Лос-Анджелес Лейкерс" в межсезонье не будет пытаться подписать звёздного разыгрывающего "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинга, пишет журналист The Athletic Джован Буха.

"Исходя из того, что я слышал, в предстоящее межсезонье "Лейкерс" не будут пытаться подписать Кайри Ирвинга. Насколько мне известно, этот корабль уже уплыл. Но не стоит говорить "никогда". Всё может измениться, но пока план "Лейкерс" в том, чтобы сохранить нынешний состав", — сообщил Буха.

В 11 матчах за новую команду 30-летний разыгрывающий в среднем за игру набирал 27,5 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 6,6 результативные передачи.