Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лейкерс не будет бороться за Кайри Ирвинга летом
Ранее в клубе считали Кайри приоритетной целью
Фото: CNBC
"Лос-Анджелес Лейкерс" в межсезонье не будет пытаться подписать звёздного разыгрывающего "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинга, пишет журналист The Athletic Джован Буха.
"Исходя из того, что я слышал, в предстоящее межсезонье "Лейкерс" не будут пытаться подписать Кайри Ирвинга. Насколько мне известно, этот корабль уже уплыл. Но не стоит говорить "никогда". Всё может измениться, но пока план "Лейкерс" в том, чтобы сохранить нынешний состав", — сообщил Буха.
В 11 матчах за новую команду 30-летний разыгрывающий в среднем за игру набирал 27,5 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 6,6 результативные передачи.
Популярное сейчас
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
- Мудрик обошел Зинченко - Transfermarkt обновил ценники украинцев в АПЛ
- Россияне пытаются окружить Бахмут. Известно, сколько в городе осталось гражданских и детей в частности
- ВИДЕО. Стефен Карри подарил игровую майку болбою, в которого попал мячом
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО