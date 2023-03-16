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Джа Моранту вынесли вердикт за демонстрацию пистолета в ночном клубе

Баскетбол
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Он пропустит несколько матчей

Джа Моранту вынесли вердикт за демонстрацию пистолета в ночном клубе

Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация вынесла решение по поводу разыгрывающего "Мемфис Гриззлиз" Джа Моранта, пишет инсайдер Эдриан Войнаровски.

Комиссией лиги было принято решение об отстранении Моранта на восемь матчей без сохранения зарплаты за поведение, наносящее ущерб лиге.

Таким образом, Моранту предстоит пропустить ещё три игры с учётом пропущенных им пяти встреч.

Напомним, во время прямой трансляции в социальных сетях Морант показал боевой пистолет в ночном клубе, что мгновенно стало поводом для обсуждения общественности. Впоследствии Джа был отстранён командой на неопределённое время.

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В статье: Мемфис Гриззлиз Джа Морант
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