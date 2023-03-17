НБА. Денвер громит Детройт, Финикс оказался сильнее Орландо

17 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно пять матчей.

"Детройт Пистонс" – "Денвер Наггетс" – 100:119

"Бруклин Нетс" – "Сакраменто Кингз" – 96:101

"Торонто Рэпторс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 128:111

"Милуоки Бакс" – "Индиана Пэйсерс" – 123:139

"Финикс Санз" – "Орландо Мэджик" – 116:113

Самым главным событием дня стала победа "Денвера" в матче с "Детройтом". Она гарантировала команде место в плей-офф сезона-2022/2023.

Лучшей результативностью в составе "Денвера" отметился Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. Команда одержала первую победу после четырёх поражений кряду.