  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Денвер громит Детройт, Финикс оказался сильнее Орландо
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Денвер громит Детройт, Финикс оказался сильнее Орландо

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей НБА

НБА. Денвер громит Детройт, Финикс оказался сильнее Орландо

Фото: Nugg Love

Новина українською

17 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно пять матчей.

"Детройт Пистонс" – "Денвер Наггетс" – 100:119

"Бруклин Нетс" – "Сакраменто Кингз" – 96:101

"Торонто Рэпторс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 128:111

"Милуоки Бакс" – "Индиана Пэйсерс" – 123:139

"Финикс Санз" – "Орландо Мэджик" – 116:113

Самым главным событием дня стала победа "Денвера" в матче с "Детройтом". Она гарантировала команде место в плей-офф сезона-2022/2023.

Лучшей результативностью в составе "Денвера" отметился Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. Команда одержала первую победу после четырёх поражений кряду.

По теме
yellow-arrow
Киев-Баскет обыграл БИПУ и сохранил за собой второе место в турнирной таблице
yellow-arrow
Джа Моранту вынесли вердикт за демонстрацию пистолета в ночном клубе
yellow-arrow
Лейкерс не будет бороться за Кайри Ирвинга летом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде