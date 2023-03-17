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Денвер стал второй командой, гарантировавшей себе место в плей-офф сезона 2022/23

Баскетбол
(1 голосов)

Команда провела неплохой матч и смогла вырвать победу

Денвер стал второй командой, гарантировавшей себе место в плей-офф сезона 2022/23

Новина українською

"Денвер" гарантировал себе победу в Западной конференции и таким образом стал второй командой текущего сезона НБА, которая досрочно вышла в плей-офф.

Ранее участие в матчах на выбывание обеспечил себе лидер регулярного чемпионата "Милуоки".

Напомним, в одном из матчей "Детройт Пистонс" принимал "Денвер Наггетс". Встреча прошла в Детройте на стадионе "Литтл Сизарс-арена" и завершилась победой гостей со счётом 119:110

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В статье: Денвер Наггетс
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