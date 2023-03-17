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Стало известно, сможет ли Дончич помочь Далласу в матче с Лейкерс

Баскетбол
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Игрок восстанавливается от травмы

Стало известно, сможет ли Дончич помочь Далласу в матче с Лейкерс

Фото: Wall Street Journal

Новина українською

Получивший травму ноги лидер "Даллас Маверикс" Лука Дончич не сможет принять участия в матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом пишет Underdog NBA в соцсетях.

Встреча между "Далласом" и "Лос-Анджелесом" состоится завтра, 18 марта.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 57 матчах, в которых в среднем набирал 33 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8 результативных передач.

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В статье: Лука Дончич
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