Стало известно, сможет ли Дончич помочь Далласу в матче с Лейкерс

Получивший травму ноги лидер "Даллас Маверикс" Лука Дончич не сможет принять участия в матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом пишет Underdog NBA в соцсетях.

Встреча между "Далласом" и "Лос-Анджелесом" состоится завтра, 18 марта.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 57 матчах, в которых в среднем набирал 33 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8 результативных передач.