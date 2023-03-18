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НБА. Чикаго в овертайме побеждает Миннесоту, Шарлотт проигрывает Филадельфии

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Чикаго в овертайме побеждает Миннесоту, Шарлотт проигрывает Филадельфии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 17 на 18 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" - "Филадельфия"

82:121 (29:31, 25:35, 13:26, 15:29)

"Кливленд" - "Вашингтон"

117:94 (31:24, 30:20, 23:30, 33:20)

"Атланта" - "Голден Стейт"

127:119 (39:31, 32:35, 33:30, 23:23)

"Чикаго" - "Миннесота"

139:131 после OT (28:32, 26:27, 26:31, 33:23, 10:10, 16:8)

"Хьюстон" - "Новый Орлеан"

114:112 (31:26, 18:28, 31:36, 34:22)

"Сан-Антонио" - "Мемфис"

120:126 OT (35:26, 34:20, 24:35, 16:28, 11:17)

"Портленд" - "Бостон"

112:126 (24:32, 24:31, 22:26, 42:37)

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В статье: НБА
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