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НБА. Чикаго в овертайме побеждает Миннесоту, Шарлотт проигрывает Филадельфии
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 17 на 18 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" - "Филадельфия"
82:121 (29:31, 25:35, 13:26, 15:29)
"Кливленд" - "Вашингтон"
117:94 (31:24, 30:20, 23:30, 33:20)
"Атланта" - "Голден Стейт"
127:119 (39:31, 32:35, 33:30, 23:23)
"Чикаго" - "Миннесота"
139:131 после OT (28:32, 26:27, 26:31, 33:23, 10:10, 16:8)
"Хьюстон" - "Новый Орлеан"
114:112 (31:26, 18:28, 31:36, 34:22)
"Сан-Антонио" - "Мемфис"
120:126 OT (35:26, 34:20, 24:35, 16:28, 11:17)
"Портленд" - "Бостон"
112:126 (24:32, 24:31, 22:26, 42:37)
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